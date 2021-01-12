12 января на территории Коми ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.Автомобилистам и пешеходам следует быть осторожными: в отдельных районах синоптики прогнозируют гололедно-изморозевые отложения, туман.Ветер северо-восточный и северный, в Воркутинском районе юго-западный 3-8 м/с.Температура ночью и днем -27...-32, местами в северных и восточных районах -36...-41, на крайнем юге и в Воркутинском районе -23...-28°С.В Сыктывкаре будет малооблачно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура ночью -27...-29, днем -24...-26°С.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСиноптики рассказали, какая зима будет в Коми (подробности)Погода в Коми с 11 по 15 января (подробности)