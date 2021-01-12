Поисковый отряд «ЛизаАлерт Коми» обращается к жителям республики с просьбой откликнуться, если видели этого человека. Он может находиться в нашем регионе.Пропал 29-летний Таиров Дамиль Даниярович, житель деревни Ергач, Кунгурского района, Пермского края. Утром 31 декабря 2020 года его видели последний раз в поселке Оверята Краснокамского района Пермского края.Приметы: рост 160 см, волосы черные, глаза серые, телосложение плотное.Был одет в черную куртку, синюю шапку, черные сапоги, белое трико.Особые приметы: сутулится, неясная речь.Нуждается в медицинской помощи! Может находиться в вашем городе!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВскрылись неожиданные подробности в деле об исчезновении двух ухтинцевСледователи проверили звонки молодой женщины (подробности)