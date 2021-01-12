У 43-летнего жителя Усинска мошенники увели через торговые площадки в интернете почти 1 800 000 рублей. Самое удивительно, что мужчина обратился в полицию дважды. Уже поняв, что столкнулся с мошенниками на одной «бирже», он продолжал играть на другой.Как выяснилось, в интернете мужчина играл на одной торговой площадке. При помощи мессенджера он общался с консультантом платформы, делал ставки и инвестировал в различные продукты. Он видел полученную в игре прибыль, но когда попытался ее вывести, не смог этот сделать. Сумма потерянных финансов составила порядка 1,5 миллиона рублей.Спустя пару дней житель Усинска вновь пришел в отдел полиции с аналогичным заявлением. Как оказалось, мужчина параллельно вел игру на другой площадке. Но, как в предыдущий раз, не смог вывести «заработанное». Здесь он потерял 305 000 рублей.По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование, сообщает МВД по РК.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖительница Прилузья отдала телефонным экстрасенсам 635 тысяч за «лечение»Женщина отказывается верить в то, что это были мошенники (подробности)