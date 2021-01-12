В понедельник, 11 января, в Сыктывкарском городском суде сегодня начались слушания уголовного дела экс-главы МВД по Коми Виктора Половникова, который обвиняется в получении взятки и отмывании преступных доходов.Выслушав обвинение, зачитанное прокурором, подсудимый заявил, что взяток не брал и что его оговаривают. Вину Половников не признал, сообщил его адвокат Данил Шицов. Следующее заседание назначено на 22 января.По данным следствия, в 2017 году Половников, будучи министром, получил через посредников в качестве взятки 14 миллионов рублей от общей суммы в размере 25 миллионов рублей. Это была плата за оказание содействия совладельцу ООО «Деловой альянс» Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, в рамках уголовного дела, находящегося в производстве следователя следственной части следственного управления МВД по Коми.По указанию министра Ситникову была изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а также из объема предъявленного ему обвинения исключен квалифицирующий признак «совершение преступлений организованной группой». Часть незаконного денежного вознаграждения была легализована путем приобретения квартиры в таунхаусе и доли на земельный участок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре поставили точку в деле начальника Сосногорского центра РЖДМужчина брал огромные взятки и подвергал опасности людей (подробнее)