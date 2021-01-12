Анна Землянская из Ухты рассказала в соцсети «ВКонтакте» о нападении в Рождественский сочельник своры собак. Ухта давно гремит на всю Россию: здесь множество жертв бездомных животных, есть даже погибшая. Но в этот раз речь идет о том, что женщине пришлось отбиваться от десятка хозяйских – упряжки хаски.6 января около полудня она гуляла по дороге в Сангородок от Горзеленхоза с 87-летним папой и пятимесячным щенком на поводке. По этому маршруту всегда много прогуливающихся людей и с собаками и без. «Вижу, как нам навстречу по грунтовой дороге вдоль берега реки Ухта несется упряжка собак хасок (примерно 7-10 штук), в которой сидит женщина-пассажир. Мы с щенком на коротком поводке у моей ноги встали на обочину дороги, пропуская их. Но собаки внезапно набросились на щенка и стали его грызть. Женщина в упряжке никаким образом не могла повлиять на собак, они её просто не слушали. Я закрыла собой щенка (или уронили меня собаки - не поняла в страхе), как могла отбивала своего щенка от своры ногами и руками. Позже подбежал хозяин собак Слава Дубасов и оттащил собак от нас», - пишет Анна.Ей прокусили руку, у щенка пострадали бока. Женщина рассказывает, что чувствовала укусы за плечо через куртку, но ее спасла от сильных травм плотная одежда, а щенка - густая шерсть. По словам Анны после этого у папы прихватило сердце. Она сама была просто еле живая от боли, стресса и обиды.Анна Землянская потрясена поведением хозяина собак не меньше, чем их поведением: «Слава Дубасов сказал, что они не виноваты, что собаки просто понесли и стали неуправляемыми. Он вины за собой не видит и еще пытается обвинить меня. Говорит, что я могла с щенком отойти далеко в сугробы с дороги, видя бегущих на нас собак».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрачи заплатят за смерть молодого мужчины в больнице КомиИзвестны подробности трагедии