«Большой зимник» Нарьян-Мар – Усинск из-за сложных погодных условий в этом году откроется позже обычного. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков. По данным чиновника, автодорога откроется не раньше 20 января.Планируется, что на днях специалисты КУ НАО «Централизованный стройзаказчик».выедут на место для проверки дороги. На данный момент уже проведены такие работы, как проминка трассы и намораживание ледовой переправы.- Работы начались 20 декабря. Большая часть работ выполнена. Ввиду отсутствия снега открыть зимник подрядчик не может, чтобы не нарушать мохогрунтовый слой: иначе машины просто «сотрут» тундру. В эти выходные должен быть снегопад, планируемая дата открытия – 20 января, – сказал на расширенном совещании губернатора НАО исполняющий обязанности руководителя департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО Павел Масюков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОткрылись новые переправы в КомиИзвестно, сколько на их обустройство потратили власти (подробности)