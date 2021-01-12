Белый лебедь поселился в одном из сараев в поселке Смолянка в Коми. Птицу приютили неравнодушные жители села. Оказалось, что лебедь отбился от стаи и не смог улететь вместе со своими сородичами на Юг, чтобы перезимовать, сообщают «Вести-Коми».Теперь стаей благородной птицы стали ее родственники – гуси и утки. Правда, сначала лебедь не горел желанием приобщаться к новой семье и держался вдали от домашних птиц.Подобрала птицу Вероника Мамонтова, жительница поселка. По ее словам, пернатое животное было в ослабленном состоянии: лебедь не мог даже стоять на ногах. Сначала хозяйка решила подержать птицу дома, чтобы та согрелась, но и тут лебедь показал свой гордый характер. Несколько дней он не ел и не пил, сидел в углу, обживался, говорит Вероника.Почему лебедь не улетел на Юг, неизвестно. Но чаще всего так бывает, когда его пару подстреливают.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ухте нашли место под приют для бездомных собак (подробности)