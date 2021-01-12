На предприятии «Комилеспил» мужчина зашел в опасную зону и получил серьезную травму - причиной стал несчастный случай.Все произошло еще 24 декабря, а Гострудинспекция республики сообщила о случившемся сегодня, пишет «Комиинформ». По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 18:40. Сотрудник предприятия занимался чисткой аппаратуры.Работник зашел на опасную зону транспортера, что привело к сложному перелому ноги. Как установили врачи, у него оказались раздроблены кости.Гострудинспекция занялась расследованием происшествия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСбитый пешеход в Ухте получил травмы и наказание от ГИБДД (подробности)