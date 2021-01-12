В Сыктывкаре произошло ДТП с участием пешехода. Пенсионер за рулем легковушки въехал в горожанина, который переходил дорогу на оживленном перекрестке столицы.По данным пресс-службы городского суда, обвиняемый не уступил дорогу и сбил человека. В результате столкновения, пострадавший получил травму головы, сотрясение мозга и переломы конечностей. Эксперты оценят причиненный ущерб как средней тяжести и назначат водителю наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.Также пенсионер обязан выплатить моральный ущерб в размере 160 тысяч рублей. Ранее истец требовал сумму куда больше - 200 тысяч. Однако суд решил, что неработающий пенсионер с доходом в 18 тысяч возместит сумму на 40 тысяч меньше.Отметим, что вина мужчины в ДТП полностью доказана.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре водитель легковушки сбил человека и поспешил скрыться (подробности)