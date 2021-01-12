В ночь на вторник, 12 января, в Сыктывкаре из онкологического диспансера сбежал раздетый пациент. Мужчину спасли сотрудники ГИБДД.В 23:00 сотрудники медицинского учреждения заметили отсутствие одного из пациентов. Выяснилось, что тот сбежал в лес без одежды и обуви. На улице в тот момент было -24 градуса. Сообщение о случившемся передали в полицию, к поиску подключились правоохранители и спасатели. Рядом с диспансером дежурство несли сотрудники ГИБДД, которые оперативно прибыли на место и первыми начали поиски мужчины 1968 года рождения.Около полуночи пациента нашли сотрудники Госавтоинспекции. Как передает «Комиинформ», замерзшего мужчину доставили обратно в медучреждение.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Надоело лечиться: сбежавшего из диспансера в Сыктывкаре туберкулезника вернули в здравницу судебные приставы (подробнее)