В Усинске у 43-летнего местного жителя неизвестные украли около 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.Как рассказали в ведомстве, в интернете мужчина играл на одной торговой площадке. При помощи мессенджера он общался с консультантом платформы, делал ставки и инвестировал денежные средства в различные продукты. Для этого заявитель создал личный кабинет, перейдя по ссылке, полученной от пользователя площадки, ввел свои личные данные. Далее с электронного кошелька он переводил разные суммы. Однако заработать на рынке инвестиций, как это обещали неизвестные дилеры, жителю Усинска не удалось. Если первоначально мужчина видел полученную в игре прибыль, то впоследствии, когда решил вывести деньги, не смог этот сделать. Сумма потерянных финансов составила порядка 1,5 миллиона рублей.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как пояснил потерпевший, о данных видах афер он не информирован. Спустя пару дней житель Усинска вновь пришел в полицию с аналогичным заявлением. Как оказалось, мужчина параллельно вел игру на другой площадке, также инвестировал денежные средства и намеревался получить прибыль. Но, как в предыдущий раз, не смог вывести «заработанные» финансы. В результате сумма ущерба составила 305 000 рублей. Правоохранители завели еще одно уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Жительница Прилузья отдала телефонным экстрасенсам 635 тысяч за «лечение»Женщина отказывается верить в то, что это были мошенники (подробнее)