За выходные и новогодние праздничные дни сотрудники Госавтоинспекции выявили 148 водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Больше всего нетрезвых водителей выявили в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, а также в Усть-Куломском и Сыктывдинском районах.Так, 3 января в Сосногорске пьяный водитель 1985 года рождения ехал за рулем «Мицубиси Лансер». На четвертом километре автодороги Ухта – Сосногорск мужчина не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП водитель получил травмы и ушибы.– Управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет за собой административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное аналогичное правонарушение водителю грозит уголовная ответственность, – говорится в сообщении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми судили водителя, который пьяным сбил женщинуПострадавшая получила тяжелые травмы (подробнее)