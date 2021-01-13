В Отделении судебных приставов по Усть-Куломскому району фактическим исполнением окончено исполнительное производство о взыскании взносов с бывшего члена Союза лесопромышленников Коми.Вступив в некоммерческую организацию, индивидуальный предприниматель обязался ежегодно выплачивать в качестве членского взноса 25 тыс. рублей, однако четыре года свои обязательства не исполнял. Союз лесопромышленников обратился в суд.В срок, установленный судебным приставом для добровольного исполнения, требование исполнительного документа о взыскании 100 тыс. рублей не было исполнено, поэтому долг увеличился 7% - напомним, таков размер исполнительского сбора. Судебный пристав установила имущественное положение должника, обратила взыскание на его счета в банке и доходы. В итоге взыскателю была перечислена вся требуемая сумма, а исполнительский сбор пополнил федеральный бюджет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНадоело лечиться: сбежавшего из диспансера в Сыктывкаре туберкулезника вернули в здравницу судебные приставы (подробности)