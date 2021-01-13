В среду, 13 января, в Сыктывкаре ученики 1-11 классов из-за морозов останутся дома. Об этом сообщили в управлении образования городской администрации.В связи с низкой температурой воздуха в образовательных учреждениях города Сыктывкара, объявлен актированный день для учащихся 1-11 классов. По состоянию на шесть утра температура воздуха в столице Коми составляла -31,5 градуса. При это дул северный ветер, его скорость составляла 1 м/с. Обучение будет проходить в дистанционном режиме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре рассказали, в какие дни дети могут не ходить в школу (подробнее)