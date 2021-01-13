В ночь на вторник, 12 января, в Сыктывкаре горел офис банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 3.02 на улице Коммунистической. В доме №31 загорелся офис коммерческого банка. Через девять минут на место прибыли пожарные. Они потушили огонь в 3.16. Площадь возгорания составила два квадратных метра.На месте происшествия работали 10 человек и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могли стать недостатки конструкции и изготовления электрооборудования. В результате случившегося никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Воркуте горела квартира: эвакуировали 10 человекИнцидент произошел на улице Суворова (подробнее)