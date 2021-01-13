Жителя Инты признали виновным в трех эпизодах мошенничества, совершенных под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.В 2017-2018 годах житель Инты под предлогом оказания знакомой юридических услуг заключил с ней соглашение, получив в качестве оплаты проезда к месту проведения судебного заседания и проживания 91 тысячу рублей. При этом принятые на себя обязательства мужчина выполнять не намеревался.Жертвой интинца стали еще две местных жительницы. Одной из них за 9 тысяч рублей он пообещал оформить медицинскую книжку и оказать содействие в трудоустройстве. У второй злоумышленник выманил деньги якобы на приобретение себе лекарственных препаратов стоимостью 5700 рублей. Полученными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению, не исполнив обещания.Свою вину интинец признавал на стадии расследования, однако в суде от своих показаний отказался. Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии общего режима. С осужденного взыскали похищенные денежные средства. Приговор не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Прилузье женщина перевела мошенникам 217 тысяч рублей (подробнее)