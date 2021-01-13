Во вторник, 12 января, в Сыктывкаре столкнулись «Рено Сандеро» и ВАЗ-2112, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в городском ГИБДД.Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 18.50. Мужчина 1975 года рождения ехал за рулем «Рено» по улице Петрозаводской со стороны Октябрьского проспекта в сторону улицы Лыткина. Напротив дома №174 по Октябрьскому проспекту иномарка врезалась в ВАЗ-2112.В результате ДТП водитель «Лады» 1994 года рождения получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму шейного отдела позвоночника. Кроме того, в аварии пострадал пассажир «Рено» 2004 года рождения. Он получил ушиб мягких тканей головы. Никому из пострадавших госпитализация не понадобилась.Водитель «Рено» в течении года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался два раза. Его водительский стаж с 2017 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре водитель микроавтобуса врезался в два авто и попал в больницуАвария произошла на улице Первомайской (подробнее)