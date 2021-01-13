Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 53-летнего местного жителя виновным в применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 22 июля. Эжвинец в своей квартире разговаривал с сотрудниками уголовного розыска по поводу своего сына, подозреваемого в совершении преступления. Во время разговора пьяный хозяин квартиры ударил одного из сотрудников полиции заостренным концом металлического прута в грудь. В результате правоохранитель получил колотую рану. Это повреждение квалифицировали как легкий вред здоровью.Свою вину в содеянном житель Эжвы признал, раскаялся в содеянном и принес публичные извинения потерпевшему. Учитывая наличие на его иждивении малолетних детей, а также те обстоятельства. что ранее он не судим, к административной ответственности не привлекался и по месту жительства характеризуется положительно, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сыктывкарец зарезал полицейского и покончил с собойЕще одного правоохранителя злоумышленник тяжело ранил (подробнее)