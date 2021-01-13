В Инте мужчина скончался прямо на улице. Тело обнаружили прохожие.Инцидент произошел в воскресенье, 11 января, во дворе дома №10 по улице Куратова. Мужчине стало плохо на улице, и он упал. Увидев это, очевидцы вызвали скорую. Приехав на место, медики констатировали смерть мужчины. Как передает БНК, смерть наступила от сердечной недостаточности. Установлено, что умерший – 47-летний местный житель, злоупотреблявший алкоголем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сыктывкарец пытался спасти женщину, упавшую в люк, и умерТрагедия произошла на улице Маркова (подробнее)