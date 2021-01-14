Трудинспекция Коми провела дополнительное расследование по несчастному случаю с работником территории шахты «Комсомольская» АО «Воркутауголь».5 июля 2020 года в левой части забоя произошло внезапное высыпание пород кровли. В результате, кусок породы упал на спину работника. Изначально травму оценили как легкую, поэтому обстоятельства расследовал сам работодатель. Но время показало, что последствия для мужчины оказались весьма тяжелыми. Поэтому за расследование взялась Трудинспекция по РК.Было установлено, что причинами несчастного случая явились: нарушение технологического процесса, выразившееся в невыполнении требований технической документации к используемому оборудованию, а также выполнение работ с подъемом на высоту, без использования средств защиты от падения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителю Коми на работе раздробило костиИзвестно, что произошло (подробности)