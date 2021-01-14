Двое жителей Коми стали жертвами секс-мошенников, которые активизировались в последнее время в социальных сетях. Они вступают в диалог с человеком, а после предлагают обменяться сообщениями интимного характера, порой просят и обнаженные фото жертвы. А затем начинать вымогать деньги, чтобы правда не всплыла наружу.Так, на удочку злоумышленников попался житель Сыктывкара. Он отправил свои интимные фото своей подруге по переписке. Позже девушка стала шантажировать мужчину: «90 тысяч рублей за молчание или фото окажется на всеобщем обозрении».Параллельно мужчина общался еще с тремя раскрепощенными девушками. Они действовали по такой же схеме, причем стиль общения и сумма всегда были одинаковыми. После этого интимная переписка была прислана супруге потерпевшего, на ее страничку в соцсетях. Неизвестный собеседник признался, что он мужчина, и дал пояснение своим действиям: «Ничего личного, это моя работа». Горожанин обратился в полицию.В аналогичной ситуации оказалась и 25-летняя жительница Воркуты, у которой неизвестный в соцсетях вымогал сумму 1 500 рублей, так же угрожая распространить ее фото интимного характера среди друзей и знакомых. Женщина не стала переводить ему деньги, она сразу же обратилась в ОМВД России по Воркуте. По обоим фактам дознавателями были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Ведутся следственно-оперативные действия.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Инте посадили мошенника, который притворялся юристом (подробности)