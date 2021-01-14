Мошенники украли у жительницы Сысольского района 1958 года рождения 520 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился юристом одного из банков. Мужчина сообщил, что сельчанке положена компенсация в 480 тысяч рублей за ранее приобретенную некачественную медицинскую продукцию.По его словам, чтобы деньги оказались на ее банковской карте, вначале необходимо перевести средства за страховку. Затем с ней общались по телефонам другие менеджеры банков, убеждая делать другие переводы. Женщина, не стала проверять полученную информацию и перевела в общей сложности 520 тысяч рублей. Связаться с «благодетелями» ей больше не удалось.Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшей оказалась одна из работников образовательных учреждений Сысольского района.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Прилузье женщина перевела мошенникам 217 тысяч рублей (подробнее)