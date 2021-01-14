В Ижемском районе женщину приговорили к восьми месяцам ограничения свободы за покупку поддельное медицинского заключения. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.Женщина решила сдать на права и для этого предоставила в ГИБДД поддельный официальный документ – медицинское заключение, выданный от имени медицинской организации, не имеющей лицензии на медицинскую деятельность по оказанию услуг (выполнению работ) по «медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством». Эту бумагу подсудимая заказала в интернете, заплатив 2500 рублей. При этом женщина не посещала медицинскую организацию для прохождения освидетельствования. Приговор суда не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Житель Коми ездил за рулем с поддельными правамиЕму грозит реальный срок (подробнее)