В Прилузком районе во время Крещенских морозов с 18 по 19 января будут организованы купели для всех желающих. Как рассказали в МЧС, для ныряние в ледяную воду будут оборудованы три точки.Так, обряд омовения можно будет совершить:- р. Луза - район минерального источника с. Объячево.18 января с 23.00 до 03.00;19 января с 00.00 до 24.00.- р. Луза, устье р. Тулом - район ул. Имени П. Рожицына пст. Вухтым:19 января с 00.00 до 24.00.- р. Летка – район ул. Луговая с. Летка.19 января с 00.00 до 24.00.Добавим, что в течение всего периода проведения праздничных купаний на местах будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, бригады скорой медицинской помощи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение-2020 в Сыктывкаре: фоторепортажКак жители столицы Коми купались в иордани (подробности)