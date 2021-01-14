В среду, 13 января, в Сыктывдинском районе горел дом, оттуда эвакуировались девять жильцов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 8.46 в местечке Пичипашня села Выльгорт. На улице Юбилейная загорелась квартира в трехэтажном доме. Через 10 минут на место прибыли пожарные. В многоквартирном доме из клееного бруса наблюдалось сильное задымление. Из-за этого девять жильцов были вынуждены эвакуироваться.На тушение огня ушло менее 20 минут, после чего люди вернулись в свои квартиры. Пламя повредило пластиковую трубу в квартире на площади 0,3 квадратного метра. На месте происшествия работали восемь человек и две пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Воркуте горела квартира: эвакуировали 10 человекИнцидент произошел на улице Суворова (подробнее)