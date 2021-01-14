С 1 января 2021 года в России изменился размер материнского капитала. После индексации на 3,7% жительницы Коми могут теперь рассчитывать на 483 881, 83 рубля за первого ребенка, сообщает Пенсионный фонд.При рождении второго ребенка эта сумма увеличится на 155 500 рублей. Общий размер маткапитала за двоих детей в этом случае составит 639 431,83 рубля.Также в ПФР добавили, что размер маткапитала на второго ребенка, рожденного/усыновленного после 1 января 2020 года, если первый ребенок рожден до 1 января 2020 года, составит 639 431,83 рубля. А вот на второго или последующего ребенка, рожденного/усыновленного до 1 января 2020 года, сумма составит 483 881, 83 рубля.Если семья частично распорядилась материнским капиталом, на 3,7% будет увеличен остаток средств на счете по состоянию на 1 января 2021 года, подытожили в Пенсионном фонде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми почти 900 семей захотели получать выплаты из маткапиталаВ следующем году их будет больше (подробности)