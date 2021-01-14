Девушка из Воркуты стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве при получении выплат из-за того, что у нее была пенсия по потере кормильца.Социальную выплату горожанка оформила легально, через Пенсионный фонд, который подтвердил ее право на получение выплаты. При этом сотрудники фонда предупредили девушку, что при официальном трудоустройстве пенсия перечисляться не будет. Также она была осведомлена, что ей следовало предупредить Пенсионный фонд о своей работе.Однако, когда девушка стала работать, она все же утаила этот факт, а пенсия продолжала поступать. Таким образом местная жительница получила около 2 тысяч рублей.На основании этого факта на девушку завели уголовное дело о мошенничестве. Она призналась в содеянном.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМошенники украли у жительницы Сысольского района 520 тысяч рублей (подробности)