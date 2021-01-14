Сыктывкарский городской суд признал местного жителя виновным в кражах велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Так, 14 сентября фигурант украл велосипед, прикрепленный к металлическому ограждению около подъезда одного из домов по улице Пушкина, а также велосипед, стоящий там же возле дерева. Один из них злоумышленник украл с помощью напильника, которым тот повредил противоугонное устройство.На следующий день сыктывкарец украл два велосипеда, который стояли на велопарковке во дворе дома на улице Первомайской. 16 сентября горожанин пришел в тот же самый двор и украл еще два велосипеда. На этот раз в обоих случаях он орудовал напильником.Сыктывкарец признал свою вину. Похищенные велосипеды вернули потерпевшим. Суд приговорил злоумышленника к году и шести месяцам лишения свободы условно с годовым испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми часто пропадают двухколёсные друзьяЖители республики жалуются на пропажи велосипедов и самокатов (подробнее)