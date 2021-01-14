В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии по Коми задержали мужчину, который угрожал персоналу бара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.В одном из баров мужчина отказался оплачивать свой заказ. Он вел себя агрессивно и угрожал персоналу. Администратор нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего злоумышленник покинул место отдыха.На место прибыли росгвардейцы. Они изучили записи с камер видеонаблюдения и передали приметы подозреваемого коллегам. На одной из центральных улиц автоэкипаж Росгвардии заметил мужчину, схожего по приметам в ориентировке. При задержании злоумышленник оказал неповиновение стражам порядка. Его доставили в дежурную часть.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Сыктывкаре мужчина угрожал оружием людямВ МВД рассказали, что произошло (подробнее)