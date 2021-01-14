Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителей из города Ряжска Рязанской области, 49-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы. Они признаны виновными по статьям \\"мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размере\\".Судом установлено, что в период с 2018 по 2019 год сожители из Рязанской области звонили на домашние телефоны пенсионеров и представлялись сотрудниками архива Генеральной прокуратуры РФ, офицерами Федеральной службы безопасности РФ, банковскими работниками. Злоумышленники сообщали пенсионерам о полагающейся им компенсации материального ущерба и морального вреда по уголовным делам о мошенничестве, где они имели статус потерпевших. Мошенники сообщали пожилым людям, что в банковских ячейках находятся причитающиеся им денежные компенсации, за хранение которых необходимо внести в банк определенную сумму. Перечислить эти деньги они предлагали на свою банковскую карту.В результате 90-летняя пенсионерка из Москвы перечислила сообщникам 600 тыс. рублей, два пенсионера из Череповца – 48 тыс. рублей, а 93-летняя жительница Ухты – 2,5 млн рублей.Вину в содеянном злоумышленники признали и в период следствия возместили потерпевшим причиненный ущерб.Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы, его сообщнице – 3 лет лишения свободы, отбывать которые им предстоит в исправительных колониях общего режима.Приговор не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМошенники украли у жительницы Сысольского района 520 тысяч рублей (подробности)