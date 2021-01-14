Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Сыктывкара. Мужчину обвиняют в краже денег и проникновении в чужой дом.По версии следствия, ранее неоднократно судимый сыктывкарец в августе 2020 года воспользовался сотовым телефоном своей матери с подключенной услугой «Мобильный банк» и перевел на свой банковский счет 7 тысяч рублей. Спустя неделю он в нетрезвом состоянии тайно проник в квартиру матери, с помощью отвертки открыл дверь ее комнаты и украл моноблок марки «Apple iMac 7.1».Вину в содеянном мужчина признал. В ходе следствия у него был изъят и возвращен владелице похищенный моноблок.Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре двое подростков украли 6 200 рублей из игрового автомата (подробности)