В Печоре 61-летнего местного жителя признали виновным в том, что он ранил ножом своего гостя, и тот скончался. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 8 мая. Печорец пригласил к себе 36-летнего знакомого, чтобы отметить день рождения. Во время распития спиртного хозяин стал нарезать колбасу, а в это время его знакомый, не дождавшись закуски, выпил два стакана водки. Получив от старшего товарища замечание, гость разразился в его адрес нецензурной бранью и ударил кулаком по лицу. В ответ на это пенсионер тем же ножом, которым нарезал колбасу, ударил обидчика в живот. Через неделю пострадавший скончался в больнице.В судебном заседании подсудимый сначала частично признал вину. Фигурант настаивал на том, что смерть потерпевшего наступила не в результате ножевого ранения, а из-за ненадлежащим образом оказанной потерпевшему медицинской помощи. Однако затем мужчина признал вину полностью и раскаялся в содеянном.Суд приговорил печорца к семи годами лишения свободы. Отбывать наказание виновный будет исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Воркутинца посадили за то, что он пьяным зарезал собственного братаОсужденный проведет за решеткой девять лет (подробнее)