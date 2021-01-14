Абсурдная и в то же время в чем-то типичная история произошла в Корткеросском районе Коми. Женщина взяла кредит в банке и умерла, не успев его выплатить. «Сбербанк России» подал в суд, требуя его погашения с наследников.Логично. Если бы не одно «но». При получении кредита клиентка, естественно, приобрела страховку, в том числе – на случай смерти. Не потому что думала о ней, а добровольно, конечно, по усиленной просьбе банка.Когда женщина скончалась в 2013 году, наследник принес в банк свидетельство о смерти. Но там продолжали насчитывать проценты. И сейчас через суд предъявили к наследнику требования: задолженность по кредитному договору 80 869,70 рублей плюс государственная пошлина 8626,09 рублей. Отметим, скончавшаяся брала в 2012 году 54 500 рублей по 22,77 годовых на срок 60 месяцев.Суд задался резонным вопросом: а почему не оплатил страховку «Росгосстрах-Жизнь», где она была заключена. Банк ответил, что не хватило документов. Наследник – что его никто об этом не просил. А потом мы удивляемся, что мошенники телефонные побеждают. Так они инструкции четкие дают.Надо отдать должное, суд встал на сторону наследника и предложил банку решить вопрос со страховой компанией. Решение не вступило в законную силу, сообщает Корткеросский районный суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖительница Коми не ожидала такого поступка от собственного сынаТеперь ему придется отвечать за это перед судом (подробности)