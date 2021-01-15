В суд направлено уголовное дело ранее судимого 38-летнего жителя Воркуты. Он силой и угрозой убийства пытался заставить женщину забрать заявление с обвинением его в угрозе убийством. Вот такая вот логика.В сентябре 2020 года, когда в суде как раз рассматривалось первое уголовное дело, подсудимый пришел к потерпевшей и потребовал отказаться от обвинений в угрозе убийством. Женщина преградила «гостю» дорогу, но это его не остановило. Он толкнул потерпевшую, прошел внутрь квартиры, схватил женщину за шею, угрожая убийством, стал сдавливать, ударил кулаком в лицо, а также не менее двух раз применил к ней электрошокер. У несчастной остались ссадины и кровоподтеки.А когда сотрудник полиции хотел доставить его в отдел полиции для разбирательства, он и ему стал угрожать электрошокером.В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению. Даже его убедила собранная следователем доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖуткая кровавая находка жителей одного из домов в КомиЛюди посреди дня обнаружили труп (подробности)