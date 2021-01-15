Приближается Крещение Господне, а один из главных символов этого праздника - купание в проруби. Жителям Коми в региональном МЧС рассказали, что обязательно нужно делать (и что не нужно тоже) перед тем, как пройти обряд омовения.Во-первых, нужна предварительная подготовка. Перед купанием нельзя употреблять алкогольные напитки. По словам специалистов, они лишь создают иллюзию, что вам тепло, а на самом деле, ускоряют процесс обморожения.Перед окунанием обязательно разогрейте тело: сделайте разминку и легкую пробежку.К проруби необходимо подходить в удобной, не скользящей обуви. По советам спасателей, лучше использовать ботинки или шерстяные носки. Идите к иордани медленно и внимательно.Когда вы оказались в воде, не окунайтесь с головой, иначе вы не избежите рефлекторного сужения головных сосудов. Приемлемый уровень - по шею. Также ни в коем случае нельзя нырять в прорубь с головой вперед. Добавим, что прыжки в воду и ныряние резко увеличивают потерю температуры тела.Одной минуты в проруби вполне достаточно, чтобы успеть совершить процедуры. Далее уже растет риск переохлаждения организма.После выхода из купели сразу разотритесь полотенцем, выпейте горячий чай (кофе, травяной сбор) и оденьтесь в теплую и сухую одежду.Напоминаем, окунайтесь только в специализированных купелях!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрещение-2020 в Коми: список купелей (подробности)