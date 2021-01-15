Чиновника администрации Прилузского района оштрафовали за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.Как рассказали в ведомстве, 30 сентября в администрацию поступило обращение местного жителя о признании проезда, ведущего к его дому, автомобильной дорогой с последующим созданием соответствующего паспорта. Однако ответ заявителю был дан не по существу. Проверка была проведена не в отношении указанного местным жителем проезда, а в отношении совсем другого объекта, о котором речь в заявлении не шла.Прокуратура возбудила в отношении и.о. главы администрации Прилузского района административное дело. Мировой судья оштрафовал чиновника на 5 тысяч рублей. В апелляционном порядке решение не обжаловалось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Коми оштрафовали восемь чиновниковЗа что именно они заплатят, читайте по ссылке (подробнее)