В Троицко-Печорском районе минувшим днем горел деревянный хлев, в котором жили свиньи и куры. По сообщению МЧС Коми, пожар произошел в поселке Троицко-Печорск по улице Овражной.- В 11:53 в пожарно-спасательную службу Троицко-Печорского района поступило сообщение о горении хозяйственных построек на одном из частных подворий по улице Овражная в поселке Троицко-Печорск деревянного хлева с домашними животными, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.Уже через 2 минуты огнеборцы прибыли к месту пожара. Пожар был полностью ликвидирован в 14:00. В результате возгорания половина деревянного хлева уничтожена огнем на площади 30 квадратных метров, в горящем хлеву погибли 9 свиней и 3 курицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре горел офис банка на Коммунистической (подробности)