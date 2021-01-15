В Коми открылись еще десять ледовых переправ, сообщает МЧС республики. Больше всего открыто дорог в Усть-Цилемском районе. Там начали свою работу шесть автомобильных переправ.Грузоподъемностью 15 тонн открыты переправы:- через реку Лабожский шар, соединяющая села Окунев Нос и Крестовка,- через реку Крестовский шар, между селами Окунев Нос и Новый Бор,- через реку Печора, также между селами Окунев Нос и Новый Бор.Грузоподъемностью 20 тонн открыты переправы:- через реку Мыла, между селами Медвежка и Новый Бор,- через реку Харьяжский шар, между селом Ермица и поселком Харьяга.Ещё одна переправа, через реку Харьяга, между селом Новый Бор и поселком Харьяга, открыта с допустимой грузоподъемностью до 10 тонн.В Усть-Вымском районе открыта ледовая переправа для автомобилей через реку Вычегда, между селом Межег и поселком Мадмас (грузоподъемность - 3 тонны).В МО ГО «Ухта» открыта переправа через реку Ижма между населенными пунктами Кедвавом – Керки, грузоподъемностью – 15 тонн.В Троицко-Печорском районе инспекторы ГИМС освидетельствовали безопасность двух переправ грузоподъемностью 25 тонн через реку Печора:- между селом Знаменка и деревней Мамыль,- между селом Усть-Унья и поселком Комсомольск-на-Печоре.Таким образом, всего в республике открыты 79 переправ, в том числе: автомобильных - 73 и пешеходных - 6.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Коми на две ледовые переправы стало больше (подробности)