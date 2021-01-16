Врач акушер-гинеколог ухтинского межтерриториального роддома признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она ненадлежаще исполняла свои профессиональные обязанности. Поэтому одна из пациенток потеряла ребенка во время беременности.С 14.05.2019 по 06.06.2019 осужденная работала врачом акушером-гинекологом отделения патологии беременных ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный родильный дом». Суд решил, что это именно ее прямая вина в том, у одной из женщин произошла внутриутробная гибель плода. Она с дефектами, то есть с нарушениями, оказывала медпомощь. Однако сама подсудимая не признала свою вину.Суд назначил наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года.Приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласти Коми взыскали с экс-владельцев птицефабрики «Зеленецкая» 1,45 миллиарда (подробности)