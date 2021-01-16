Купели для Крещенских омовений в Коми будут оборудованы там, где позволяет толщина льда и местная администрация. Там будут организованы дежурства спасателей и медицинских бригад.Освящение купелей священнослужителями Русской православной церкви будет проходить в разное время в зависимости от начала Крещенских мероприятий, в том числе и вечером 18 января. Однако, в большинстве муниципалитетов обряд освящения воды будет проходить утром 19 января.Места для Крещенских купаний в городах и районах Республики КомиСыктывкар: 4 купели (правый берег р. Сысола возле понтонного моста; м. Красное гора (Кирульская курья); п. Нижний Чов; Эжвинский р-н, р. Вычегда, возле лодочной станции);Ухта: 3 купели и омывание в храме (бассейн «Юность»; ПГТ Боровой (Ухтарка); п. Ярега нефтешахта на пруду; омывания в храме (в п. Водный купания отменены));Сыктывдинский район: 1 купель (р. Сысола, в районе наплавного моста, автомобильная дорога между с. Яснэг и с. Ыб);Сысольский район: 2 купели (с. Визинга, р. Б. Визинга, район автостанции; п. Первомайский, р. Сысола, возле наплавного моста, правый берег);Удорский район: 1 купель (с. Кослан, около переправы Ыджыдъяг-Кослан);Прилузский район: 3 купели (с. Объячево р. Луза, район минерального источника; п. Вухтым, устье реки Тулам в районе ул. им Павла Рожицына; с Летка, р. Летка, в районе ул. Луговая);Усть-Куломский район: 3 купели (СП «Зимстан», р. Прупт ниже р. Соль, м. Щучье; СП «Нижний Воч», р. Воч, м. Вичкосикт; СП «Усть-Кулом», Святой источник Святителя Николая Чудотворца);Усть-Вымский район: 4 купели (р. Вычегда, в границах СП «Айкино»; искусственный пруд СП «Усть-Вымь»; р. Вычегда, в границах ГП «Жешарт»; р. Вычегда 220 км, в границах СП «Межег» п. Казлук);Койгородский район: 1 купель (р. Сысола, возле моста п. Койдин);Корткеросский район: 1 купель (с. Корткерос, в районе ул. Московская);Княжпогостский район: 1 купель (р. Вымь, 65 км у переправы г. Емва в с. Княжпогост);Сосногорск: крещенские купания будут организованы 19 января 2021 года при храмах и приходах в г. Сосногорске (Храм Серафима Саровского, г. Сосногорск, ул. Нахимова, д. 20; Храм покрова Пресвятой Богородицы, г. Сосногорск ул. Дзержинского д. 14);Троицко-Печорский район: 1 купель (набережная р. Мылва в районе ул. Кирова);Усть-Цилемский район: 1 купель (с. Усть-Цильма (р. Печора), в районе ледовой переправы Усть-Цильма-Синегорье);Усинск: 4 купели (1. р. Седъю в границах г. Усинск; с. Усть-Уса; д. Новикбож; д. Захарвань);Печора: 1 купель (правый берег реки в начале ул. Социалистической в городе Печора);Инта: 1 купель (р. Большая Инта, ул. Северная);Ижемский район: 1 купель (с. Ижма в районе парка, р. Ижма);Вуктыл: 1 купель (р. Печора в районе причала (плавбаза)).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителям Коми рассказали, как правильно совершать обряд омовенияНе пренебрегайте этими правилами: они могут спасти вашу жизнь (подробности)