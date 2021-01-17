Авария произошла в Ухте 16 января. Водитель \\"Лады Калина\\" двигался со стороны ул.Западной в направлении п.Югэр. В 22:20 на 332 км автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Accord.В результате ДТП двухлетний ребенок, находившийся на заднем пассажирском сиденье Лады\\"без детского удерживающего устройства, получил резаную рану лица и ушибленные раны головы. Госпитализирован.У водителя диагностирован перелом ключицы, у 27-летней женщины, находившейся на переднем пассажирском сиденье, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Они были также госпитализированы.30-летний водитель \\"Лады\\" за нарушения правил дорожного движения к ответственности всего привлекался 31 раз, стаж управления авто с 2015 года, сообщает УГИБДД по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельная авария произошла на трассе под Ухтой (видео)