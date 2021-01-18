Уже сегодня, 18 января, можно будет совершить обряд омовения в Крещение. На всех официальных купелях в Коми будут дежурить спасатели, инспекторы ГИМС, полиция и скорая помощь,Но ГУ МЧС по Коми напоминает, что позаботиться о своем здоровье в первую очередь должны сами люди.Как правильно погружаться в прорубь на Крещение:- не рекомендуется купаться в период обострения хронических заболеваний, либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья;- категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения, либо принятие алкоголя непосредственно после купания – организм попросту может не выдержать «двойного» удара;- перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку – несколько энергичных махов руками и ногами или небольшая пробежка разогреют вас и подготовят к холодной воде;- подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедиться в надежности поручней, лесенок;- заходить в воду следует постепенно, ни в коем случае не погружаться резко! Не находитесь в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлаждения и «холодного шока»;- людям, имеющим заболевания, связанные с нарушениями кровоснабжения головного мозга, не рекомендуется окунаться с головой;- сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одежду;- вернувшись в теплое помещение, рекомендуется выпить горячего чаю с медом!Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями про купание в проруби лучше забыть! У гипертоников повышается риск инсульта. В любом случае, если вы не отличаетесь отменным здоровьем, или решили искупаться первый раз, лучше предварительно проконсультируйтесь с врачом.Медики запрещают купание в мороз и маленьким детям, особенно младенцам – обморожение может произойти очень быстро, да и последствия могут быть самыми серьезными – помимо элементарной простуды, ребенок может заболеть пневмонией или менингитом.Крещенское купание в ледяной иордани не должно превращаться в пытку для вас и ваших детей, а должно приносить радость, заряд бодрости и здоровья, напоминает МЧС по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде в Коми будут открыты купели для Крещенских купаний (полный список)