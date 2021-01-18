Минюст Коми через суд потребовал ликвидировать Благотворительный фонд по восстановлению Церкви Вознесения Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вотча Сысольского района.Дело в том, что этот фонд до сих пор не предоставил положенных по закону сведений за 2019 год. А такие организации должны отчитываться за каждую копейку — как собранную, так и израсходованную. Минюст не раз напоминал об этом руководителям фонда, но в ответ была тишина.Оценив представленные доказательства и учитывая, что нарушения являются систематическими, Сыктывкарский суд удовлетворил требования истца. Благотворительный фонд по восстановлению Церкви Вознесения Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вотча Сысольского района Республики Коми будет ликвидирован.Решение суда не вступило в законную силу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолонтеры «ЛизаАлерт Коми» объявили акцию «Ночной патруль»Вы тоже можете спасти чью-то жизнь просто одним звонком (подробности)