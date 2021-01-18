Сообщение о пропаже школьника поступило в полицию Сыктывкара вечером воскресенье. Позвонили тетя и бабушка мальчика 2011 года рождения: они беспокоились из-за позднего отсутствием ребенка.Около половины одиннадцатого вечера были организованы поиски, к ним также привлекли спасателей Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда \\"СПАС-Коми\\" Комитета ГО и ЧС.Спасгруппа отрабатывала район поиска вблизи дома, а полиция опрашивала всех знакомых семьи и друзей мальчика. Около 23:30 мальчика нашли полицейские. Школьник находился в квартире у своего одноклассника, ему ничего не угрожало, сообщает «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолонтеры «ЛизаАлерт Коми» объявили акцию «Ночной патруль»Вы тоже можете спасти чью-то жизнь просто одним звонком (подробности)