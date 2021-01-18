Аварии, произошедшие на дорогах Сыктывкара в 2020 году, унесли жизни 12 человек, сообщает ГИБДД по РК. Отмечается, что всего за год произошло 334 ДТП, что меньше по сравнению с 2019.- Так, за год зарегистрировано 334 ДТП, в которых пострадало 409 человек и 12 человек погибло, из них в 52 дорожно-транспортных происшествиях 55 детей получили травмы различной степени тяжести, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.Особую тревогу у госавтоинспекторов вызывает неосторожность детей на дорогах. Только за минувшие 12 месяцев 14 несовершеннолетних пострадали из-за своей невнимательности.Также по статистике наиболее часто ДТП происходят в пятницу и в понедельник в период времени с 11:00 до 18:00 часов. Самыми аварийными месяцами по количеству ДТП явились: сентябрь – 42, январь – 37.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПьяный воркутинец настойчиво пытался откупиться от автоинспекторов (подробности)