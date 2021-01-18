За нарушение исключительных прав на товарные знаки и изображения образов героев мультфильма «Три кота» предприниматель из Коми выплатила телеканалу СТС 200 тысяч рублей.Индивидуальный предприниматель из Усть-Вымского района продавала детскую игрушку, на упаковке которой без разрешения правообладателя были изображены мультипликационные герои. То обстоятельство, что предприниматель приобрела товар у легальных оптовых поставщиков, не повлияло на исход дела.АО «Сеть телевизионных станций» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми в защиту исключительных прав на товарные знаки и изображения образа персонажей анимационного сериала «Три кота». И выиграло дело.Подключились судебные приставы Коми. И женщина в пятидневный срок выплатила всю сумму. 200 тысяч рублей направлены СТС. А предпринимательнице придется еще и оплатить работу приставов:, взыскание 7 тысяч рублей исполнительского сбора выделено в отдельное исполнительное производство, сообщает УФССП по Коми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСыктывкарская швейная фабрика ответила за Лунтика и его друзей (подробности)