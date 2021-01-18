В Усинске зарегистрирован случай нападения собаки на местную жительницу. Женщина шла домой после работы, когда на нее напал алабай ростом почти в метр. Собака повалила горожанку на землю и пыталась укусить за лицо.Неизвестно, чем бы закончилось нападение, если бы не прохожие. Мужчины, не раздумывая, прибежали на крики пострадавшей и оттащили собаку. Оказалось, что алабай вовсе не беспризорный.Как сообщили в ФССП по Коми, в день происшествия хозяйка среднеазиатской овчарки объявилась и добровольно выплатила компенсацию на лечение в размере, указанном пострадавшей. Однако горожанка сочла нужным и возместить моральный ущерб, который ей был причинен.- Через некоторое время стороны встретились в суде: истец потребовала компенсацию морального вреда. Суд учел характер физических и нравственных страданий потерпевшей, продолжительность лечения, степень вины ответчика и поведение в связи с инцидентом и взыскал с последней 50 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе ФССП.Хозяйка собаки выплатила всю сумму и дело было закрыто.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ухте жители города вновь подверглись нападению собакиЖертвами пса стала супружеская пара (подробности)