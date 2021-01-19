В 2020 году Минпросвещения РФ провело независимую оценку качества образования. Показателей множество, многие из них оценивали по итогам анкетирования учеников и родителей, например, вежливость педагогов или комфорт в школе. По этим параметрам республика набрала максимальное количество баллов - 95-100.Также Коми лидирует и по ряду других показателей. Так, республика показала наивысший результат по критерию открытости и доступности информации. Также стала одной из лучших в критерии доли получателей образовательных услуг, удовлетворенных открытостью и доступностью информации о деятельности школ, средних профессиональных организациях и учреждений допобразований, размещенных на сайтах и информстендах.Не ушла республика с верхних позиций и в критерии обеспечения комфортных условий образования - более 95% респондентов их отметили.На высоте оказался и критерий доступности услуг образования для инвалидов и инклюзивности образования и созданию доступной среды. Его также отметили не менее 95% опрошенных, сообщает «Комиинформ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧиновников Коми будут жестко наказывать за хамствоЗа что и на сколько стали штрафовать (подробности)