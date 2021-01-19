При попытке получить партию синтетических наркотиков 26-летнего жителя Сыктывкара задержали сотрудники полиции.В надежде заработать вступил в организованную преступную группу, занимавшуюся распространением наркотиков на территории Республики Коми. Молодой человек выполнял функции закладчика, размещая расфасованные наркотические средства в тайниках.В июле 2020 года он планировал получить партию наркотиков синтетического происхождения, однако был задержан сотрудниками полиции, которые ранее заменили сверток с наркотиками на муляж.Вину в инкриминируемом деянии сыктывкарец признал частично, сообщает прокуратура Коми. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Сыктывкаре вновь активизировались лжегазовикиКак их отличить от настоящих (подробности)