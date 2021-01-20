В Коми назвали уровень инфляции за 2020 год

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За 2020 год уровень инфляции составил 6,6%. Такие данные опубликовал Комистат. По данным ведомства, по республике за минувший год индекс потребительских цен составил 106,6%.

Значительный рост цен был зафиксирован в декабре. Тогда потребительская инфляция в Коми ускорилась - товары и услуги в последний месяц 2020-го подорожали на 1,1%. Для сравнения, в ноябре этот показатель был равен 0,6%.

Перед Новым годом больше всего выросли в цене куриные яйца (+14%), говядина (+3-5%), огурцы (+56%), помидоры (+30%), сахар-песок (+55%).

Вместе с тем аблюдалось снижение цен на сахар-песок на 6%, масло подсолнечное - на 5%, чай черный байховый, а также крупы овсяную и перловую - на 2%.

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